 

В России до конца 2020 года могут завершить доклинические испытания вакцины от аллергии на кошек

20.03.2020, 22:30, Разное

Учёные Сеченовского университета совместно с австрийскими коллегами планируют до конца 2020 года завершить доклинические испытания вакцины от аллергии на кошек. Ранее исследователи из РФ ожидали закончить работы в течение 2-3 лет, но им удалось значительно подвинуть сроки.
Рудольф Валент, заместитель заведующего лабораторией иммунопатологии при Сеченовском университете, отметил, что на данный момент завершён фундаментальный этап исследований, в ходе которого отобраны компоненты для создания вакцины и получена информация относительно их клинической значимости. Таким образом учёным удалось приблизиться к конечной цели, которой является создание вакцины от аллергии на кошек. Уже сейчас они могут начинать доклинические испытания и до конца текущего года их завершить, что намного быстрее ранее предполагаемых сроков.

Сотрудник проекта Cats Project Ксения Рябова также отмечает, что новая разработка будет более эффективна в сравнении с уже существующими аналогами. Вакцина поможет сократить сроки терапии для пациентов с аллергией и не будет провоцировать побочные эффекты.



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