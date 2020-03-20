В Украине объявили режим чрезвычайной ситуации в двух областях и Киеве

20.03.2020, 22:30, Новости дня

КИЕВ – В Днепропетровской и Ивано-Франковской областях Украины и Киеве установлен режим чрезвычайной ситуации. Решение было принято во время заседания Кабинета министров 20 марта для предотвращения распространения в этих регионах острой респираторной болезни COVID-19.

«Решение принято для обеспечения безопасности населения от коронавирусной инфекции. Правительство прилагает максимум усилий, чтобы не допустить массовых случаев заражения. При этом осуществляются все необходимые меры для того, чтобы больницы были готовы на реагирование случаев коронавирусной инфекции, врачи и медицинский персонал имели необходимые средства индивидуальной защиты и оборудования. Следует помнить, что сейчас одним из самых действенных средств борьбы является самоизоляция. Поэтому призываю всех соблюдать правила карантина», – подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Правительственный портал органов исполнительной власти республики.

Вместе с тем, ряд украинских и зарубежных изданий исследуют версию о том, что усиление карантинных мер в Украине может быть вызвано нежеланием власти видеть политические протесты на улицах городов.

«В ходе демонстраций в выходные дни несколько тысяч человек вышли на улицы в Киеве, столице Украины, чтобы выразить протест против того, что они воспринимают как уступку России на переговорах о прекращении боевых действий. Сделав это, они бросили вызов прежде всего запрету на собрания более 200 человек, а затем, когда запрет был ужесточен, на собрания более 10 человек», – пишет Эндрю Креймер на страницах The New York Times о недавних публичных мероприятиях в центре украинской столицы.

Организаторы уличных протестов в Киеве утверждают, что сопротивляться российскому влиянию гораздо важнее, чем соблюдать запрет на массовые собрания.

Как сообщает УНИАН, в центре Киева 14 марта по случаю Дня украинского добровольца состоялся Марш патриотов. Участники марша прошли по улицам Грушевского, Шелковичной, Институтской, Банковой и по Аллее Героев Небесной Сотни, несмотря на запрет массовых собраний во время карантинных ограничений.

На страницах украинского издания Фокус в материале «Коронавирус и диктатура. Зачем президент и правительство хотят вводить чрезвычайное положение» 20 марта Татьяна Катриченко отмечает, что ограничения подобного характера могут вводиться, например, чтобы не допустить массовых протестов в связи с подписанием новых «Минских протоколов» 25 марта.

Информационное агентство «РБК-Украина» разъясняет, что, согласно законодательству Украины, в стране существует три уровня ограничительных мер: повышенная готовность, режим чрезвычайной ситуации и чрезвычайное положение.

Во время ЧП конституционные нормы о правах и свободах граждан могут временно быть ограничены. К примеру, может быть запрет на волеизъявления, митинги, а режим дня может контролироваться комендантским часом, контролируется свободное перемещение граждан.

Карантин и свобода собраний

Украинский правозащитник, основатель общественной организации «Институт Республика» Владимир Чемерис считает, что введенные меры против распространения коронавируса так или иначе нарушают социальные и трудовые права украинцев.

«Но планируется введение чрезвычайного положения, а оно может ограничивать гражданские права украинцев – будут ограничена свобода собраний и свобода выбора, митинги нельзя будут проводить. Не исключено, что могут быть добавлены и ограничения по свободе слова под видом того, что пресса может распространять какую-то информацию о развитии пандемии», – говорит Владимир Чемерис корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Политические акции, которые проводились в стране представителями правых сил, такие, как «Нет – капитуляции!» с осени прошлого года, он называет «шумными и малочисленными».

«Было видно, что их не поддерживают ни киевляне, ни большинство населения Украины. При этом мероприятия официальной власти, направленные на борьбу с коронавирусом, можно назвать скорее половинчатыми, чем такими, которые направлены на сдерживание акций протеста», – отмечает правозащитник.

Вместе с тем, карантин и запрет на массовые мероприятия, по мнению Владимира Чемериса, могут серьезно ограничить социальные акции протеста в связи с желанием президентской команды позволить приватизацию сельскохозяйственной земли.

«Даже в условиях карантина так называемая земельная реформа может вызвать большие протесты, которые будут сдерживаться запретом на публичные собрания для того, чтобы «под шумок» провести реформу и проект закона о труде, который ограничивает права украинских работников», – подчеркивает Владимир Чемерис.

В любом случае, каким бы ни был опасным вирус, по его словам, официальные мероприятия, запреты не должны касаться прав и свобод простых граждан.

Карантин, ограничения, последствия для экономики

По мнению эксперта по энергетическим вопросам Дмитрия Марунича, действия украинской власти в период борьбы с коронавирусом отчасти могут быть направлены и на сдерживание политических и общественных уличных акций. Однако, он считает, что, например, выбирая такой путь, государство критически замедляет экономическую активность.

«Подобная точка зрения может иметь место, что жесткие публичные ограничения во время коронавируса направлены на сдерживание публичных акций протеста. Где-то на 25-30 процентов готов согласится с этим. Но при этом государство получает колоссальные риски критического замедления деловой активности, производства, экономики. Если во власти рассуждают подобным образом – введем карантин, и не допустим уличных протестов, то кто-то там должен существенно подумать об ответственности, как бы при этом не угробить государственную машину», – говорит Дмитрий Марунич корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Действия государства по обеспечению транспортного сообщения в столице, ограничения наполняемости общественного транспорта, остановка метрополитена, по его словам, меры – запредельные, несравнимые с действиями власти в Европейском Союзе.

Также Дмитрий Марунич считает, что сроки действия карантина в Украине не должны искусственно затягиваться, поскольку ситуация выглядит не такой ужасной.

«Возможно, потому что мы не знаем многого, нет достаточного количества тестов, но я бы все равно не драматизировал ситуацию. Говорить, что в Украине такая ужасная ситуация с коронавирусом – статистка этого пока не показывает», – подчеркивает Дмитрий Марунич.