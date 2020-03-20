Мнение: Закрытие проекта

20.03.2020, 22:25, Разное

Решено досрочно прекратить проект "20 вопросов Владимиру Путину". Произошло это "…в связи с кардинальным изменением новостной повестки, которая идет вразрез с идеей проекта – попыткой оценить вместе с Путиным перемены в стране за два десятилетия, а не события текущего момента. Финал проекта совпал с ситуацией информационного "идеального шторма", когда аудиторию во всем мире волнуют преимущественно пандемия коронавируса нового типа и экономическая ситуация…"

Проще говоря – путинское вранье настолько не стыкуется с тем, что происходит в реальности, что решено не показывать последние серии этой абсурдной ахинеи. Вопросов касательно адекватности президента и без того в ходе этого сериала возникло достаточно.

Заявлено, что на основе выпусков будет смонтирован фильм, в который войдут и невышедшие выпуски. Возможно, что итоговый фильм будет слегка подкорректирован и в содержательном смысле. Что тоже разумно – вместо перечисления несуществующих побед логичнее вставить более детальный рассказ о врагах, которые и не дали решить за 20 лет ни одной задачи.