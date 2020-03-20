 

Мнение: Закрытие проекта

20.03.2020, 22:25, Разное

Решено досрочно прекратить проект "20 вопросов Владимиру Путину". Произошло это "…в связи с кардинальным изменением новостной повестки, которая идет вразрез с идеей проекта – попыткой оценить вместе с Путиным перемены в стране за два десятилетия, а не события текущего момента. Финал проекта совпал с ситуацией информационного "идеального шторма", когда аудиторию во всем мире волнуют преимущественно пандемия коронавируса нового типа и экономическая ситуация…"

Проще говоря – путинское вранье настолько не стыкуется с тем, что происходит в реальности, что решено не показывать последние серии этой абсурдной ахинеи. Вопросов касательно адекватности президента и без того в ходе этого сериала возникло достаточно.

Заявлено, что на основе выпусков будет смонтирован фильм, в который войдут и невышедшие выпуски. Возможно, что итоговый фильм будет слегка подкорректирован и в содержательном смысле. Что тоже разумно – вместо перечисления несуществующих побед логичнее вставить более детальный рассказ о врагах, которые и не дали решить за 20 лет ни одной задачи.

Источник: Эль Мюрид



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03 / Наталья Водянова и Антуан Арно могут перенести свадьбу из-за коронавируса

12.03 / Мнение: Ужасное ограбление, нет слов: Но откуда у чиновницы дома 200 тысяч евро?

20.02 / Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra стали доступны для заказа в России

14.02 / Смартфон Realme X50 Pro 5G оснащен экраном Super AMOLED с частотой 90 Гц

18.03 / Звезда «Игра Престолов» Шон Бин с супругой устроили дебош на борту самолета

24.02 / Эксперты назвали 7 трендов в одежде весной 2020 года

13.03 / Неудачные браки и настоящая любовь: Долгий путь к счастью актрисы Ирины Алфёровой

04.03 / В Сети появился снимок смартфона Huawei P40 Pro в чехле Porsche Design

17.02 / Алла Пугачева на коленях упрашивала Галкина не ездить в Австралию и Новую Зеландию

12.02 / Медики рассказали о неожиданных способах сохранить здоровье сердца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска