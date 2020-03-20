Астрономы из США обнаружили космическое «цунами»

20.03.2020, 22:09, Разное

Американские астрономы смогли обнаружить самые энергичные потоки, которые когда-либо наблюдались во Вселенной. Они исходят из квазаров и наносят ущерб галактикам, разрывая материю пространства.

Квазары это активные ядра галактик, которые способны сиять в тысячи раз ярче, нежели их космические скопления, состоящие из миллионов звезд. Главными двигателями квазаров являются черные дыры, притягивающие все объекты, попадающие в их зону влияния. В процессе поглощения материи черная дыра образует аккреционный диск, считающийся источником мощного излучения. «Цунами», образуемые квазарами, проходят по галактическому диску, сметая все на своем пути. Согласно научным данным, в результате этих событий радиация распространяется на большие дистанции и начинает представлять угрозу.

В ходе столкновения космического «цунами» с межзвездной субстанцией его температура увеличивается до миллиарда градусов, в таких условиях вещество начинает светиться в рентгеновском излучении. Научные сотрудники Политехнического университета Вирджинии заявили, что любой очевидец смог бы наблюдать огромное световое представление, будто бы в галактике загорелось большое количество огней. Исследование ученых из США доказывает, что подобные квазары могли распространяться в первые миллионы лет после Большого взрыва.