 

NVIDIA и AMD загрузили в Сеть драйверы для видеокарт под DOOM Eternal

20.03.2020, 22:09, Разное

Компании AMD и NVIDIA презентовали графические драйверы, оптимизированные под DOOM Eternal. Теперь все устройства от производителя будут поддерживать Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.3.1.
Оптимизация включает в себя поддержку настроек графики Ultra Nightmare. По данным от разработчика, рост производительности после апдейта должен составить около 5 процентов. В драйверах, выпущенных для DOOM Eternal, также присутствуют улучшения для Half Life: Alyx и Ghost Recon: Breakpoint. Скачать новую версию ПО можно на официальных сайтах компаний.

В общем доступе сейчас имеется новая версия драйвера Game Ready 442.74 WHQL. Теперь GeForce RTX 2080 с обновленным ПО может выдавать до 200 кадров в секунду даже на минимальных настойках. Примечательно, что в системных требованиях большей части современных игр говорится о 120 FPS.

Драйвер 442.74 WHQL должен исправить ошибки при работе с игрой Red Dead Redemption 2. Скачать его можно не только на официальном сайте компании, но и через приложение GeForce Experience.



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