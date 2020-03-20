Компания Nissan патентует новый логотип бренда и спортивной модели Z

20.03.2020, 22:09, Разное

Представитель японского автопрома компания Nissan патентует новый логотип бренда. Поданные производителем заявки на регистрацию товарных знаков говорят о том, что изменения коснутся также спортивной модели Z.

По имеющейся информации, обновлённый логотип Nissan уже зарегистрирован в ряде стран, в том числе, в Великобритании, Чили, Перу. Следом за BMW и некоторыми другими производителями авто японская компания делает знаки минималистичным, монохромным и двухмерным. В обновлённом логотипе шрифт не будет иметь засечек и его окружат достаточно тонкими дугами с точками на концах.

По сути компания Nissan еще в минувшем году «засветила» новинку на мотор-шоу в Токио, где презентовался концепт кроссовера Ariya. Во всяком случае то, что показали на радиаторной решётке электрокара, практически полностью соответствует изображениям из заявок. У спортивной модели Z значок, скорее всего, также изменится, но он будет больше схож с изначальной версией, использовавшейся производителем в самых первых презентованных авто.