 

Скупающих гречку из-за коронавируса россиян предупредили об ответственности

20.03.2020, 22:05, Разное

В СССР спекуляция считалась уголовным преступлением. Виновный мог получить от двух до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. С началом перестройки и снятием запрета на предпринимательство статью за спекуляцию отменили, но те, кто в непростые времена хочет нажиться на перепродаже товаров, никуда не исчезли.  

На фоне пандемии коронавируса россияне бросились сметать с полок магазинов продукты длительного хранения – гречку, макароны, тушенку. Особо предприимчивые стали закупаться популярными товарами, а потом перепродавать их взволнованным согражданам с наценкой.  

Действия тех, кто пытается нажиться на дефицитной продукции, можно рассматривать как незаконную предпринимательскую деятельность. С таким заявлением выступил адвокат, эксперт движения “СИЛЬНАЯ РОССИЯ” по правовым вопросам Дмитрий Краснов.   

“А если юридические лица продают из-под полы, то есть придерживают товар и манипулируют ценами, то на такие нарушения должна обратить внимание Федеральная антимонопольная служба, которая имеет право накладывать на такие компании санкции, штрафовать”, – сказал эксперт в комментарии для “Дни.ру”.   

У властей есть все возможности для наведения порядка, подчеркнул Краснов. “Думаю, государство быстро поставит под контроль спекулянтов. Не исключено, что в текущих обстоятельствах будет возвращена соответствующая статья”, – считает юрист.   

Вповедении россиян из-за коронавируса эксперт не видит ничего необычного. “Это нормальная реакция людей, которые прошли через преобразования последних 30 лет. К сожалению, люди привыкли жить в автономной системе закрытой крепости”, – пояснил Краснов.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 18 Мар 2020 в 5:16 PDT



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