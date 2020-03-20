5 причин посмотреть сериал с Риз Уизерспун и Керри Вашингтон “И повсюду тлеют пожары”

20.03.2020, 22:01, Разное

Насладиться сюжетом, который нельзя предсказать

Американская писательница Селеста Инг — мастер тонких, непредсказуемых сюжетов. Оба ее романа – “Все, чего я не сказала” и “И повсюду тлеют пожары” – стали абсолютными бестселлерами не только в Америке, но и за ее пределами. И в той, и в другой книге автор шаг за шагом исследует семейные тайны и показывает, как они разрушают привычную жизнь героев. История разматывается, словно клубок ниток, и никогда не знаешь, чем обернется очередной сюжетный поворот. Так что, как ни крути, роман Селесты Инг – сам по себе отличная основа для сериала. И начиная смотреть новый проект, будьте готовы: в нем спокойная и размеренная жизнь тихого респектабельного городка нарушается неожиданными событиями (а это именно то, что мы наблюдаем прямо сейчас в реальной жизни).

Почувствовать материнскую одержимость Риз Уизерспун

Если в “Большой маленькой лжи” героиня Риз Уизерспун Мэделин — просто увлеченная мать, у которой, тем не менее, остается время и силы на собственную жизнь, то в новом сериале ее Елена куда более одержима своим статусом и материнской безупречностью. По сюжету, миссис Ричардсон ведет размеренную жизнь домохозяйки, участвует в общественных проектах и воспитывает детей-подростков. Она свято верит в свою прогрессивность (до которой ей на самом деле иногда очень долеко) и доброжелательность. А стечение обстоятельств, из-за которого этой героине предстоит встать на сторону одной матери и выступить против другой, окажется особенно интересным и показательным для такого характера. И — сделает сериал еще более увлекательным.

Риз Уизерспун в сериале “И повсюду тлеют пожары”

Увидеть темнокожую художницу Мию

Сериал, как и книга, виртуозно обыгрывает социальную проблематику, но на экране к ней добавляется еще и расовая составляющая. В романе Селесты Инг ничего не сказано о цвете кожи второй главной героини, художницы Мии Уоррен, чей приезд в город и становится отправной точкой для всех событий. Более того — сама писательница впоследствии признавала, что не решилась сделать эту героиню афро-американкой. Однако в сериале роль Мии исполняет темнокожая актриса Керри Вашингтон, и это, очевидно, еще один способ усилить столкновение между ней и героиней Риз Уизерспун. “Я сама с нетерпением жду момента, когда смогу посмоотреть на эту новую Мию, темнокожую художницу. Во время создания романа, я не чувствовала, что сама вправе сделать это, но Керри определенно привнесет в эту роль много нового” , — поделилась своим мнением на этот счет Инг незадолго до премьеры.

Проникнуться подростковой искренностью

Действие и книги, и сериала происходит в американском городке Шейкер-Хайтс – к слову, родном городе Селесты Инг. Здесь все знают друг друга, а жизнь течет по заведенным правилам. И только подростки остаются подростками с бунтами и влюбленностями, поэтому критики уже назвали ээтих героев самыми живыми и искренними в сериале. Так, актриса Лекси Андервуд очень убедительно играет независимую, но эмоционально травмированную Перл Уоррен, дочь Мии. Исключительная зрелость ее героини – следствие воспитания эгоцентричной, нестабильной матерью. Сын Елены, внимательный и добрый Муди Ричардсон (Гэвин Льюис), влюбляется в нее, хотя она сама симпатизирует его старшему брату, Трипу (Джордан Эльсасс). Дочь Ричардсонов, Иззи (Меган Стотт) тоже по-своему одинока, и, как ни странно, единственной, кто может ее понять, оказывается эксцентричная Мия.

Кадр из сериала “И повсюду тлеют пожары”

Вспомнить 90-е

Авторы проекта “И повсюду тлеют пожары” оказались не чужды ностальгии, поэтому в сценах сериала немало отсылок к поп-культуре 1990-х годов. Провинциальную жизнь сопровождают хиты рок-певицы Лиз Фэр и телепрограммы популярного среди домохозяек телеканала TLC. Внимательный зритель заметит на экране Рики Лейк, культовую американскую ведущую 1990-х, а также популярное реалити-шоу “Реальный мир”. И, наконец, соседки Элены во время очередного заседания их книжного клуба осторожно обсуждают “Монологи вагины” – пьесу, первый перенос на сцену которой впервые состоялся в 1996 году в Нью-Йорке.

Кадр из сериала “И повсюду тлеют пожары”