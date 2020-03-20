Мнение: Замечательное качество кубинцев

20.03.2020, 21:55, Разное

Замечательное качество кубинцев

"Дух интернационализма — это исторически сложившееся замечательное качество кубинцев", – писал колумбийский писатель Габриэль Гарсия Маркес.

С этим утверждением невозможно не согласиться, ведь в столь непростое время кубинцы демонстрируют всему миру не только высокую эффективность проводимых в стране санитарно-эпидемиологических мероприятий, но и готовность помочь тем странам мира, которые в этом особенно нуждаются.

В то время, как жители многих стран мира в панике скупают средства гигиены и продукты, заботясь лишь о собственном благополучии, кубинцы протягивают руку помощи тем странам и народам, которые в этом нуждаются больше всего.

13 марта правительство Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии запросило у кубинских властей разрешение на стыковку в кубинском порту круизного судна MS Braemar с пятью пассажирами, заболевшими новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и 22 пассажирами, находящимися под подозрением. Всего на борту британского лайнера находятся 682 пассажира и 381 член экипажа. Несмотря на усилия британских дипломатов, лайнеру отказали в причале многие страны региона, побоявшиеся распространения инфекции, в том числе и Багамские острова. И только Куба незамедлительно оказала помощь судну, попавшему в беду.

«Мы неотступны от нашей убеждённости в солидарности с человечеством», – написал президент Кубы Мигель Диас-Канель в своём аккаунте в социальной сети Twitter.

Рано утром во вторник британский лайнер причалил в кубинском порту Мариэль. 18 марта, соблюдая все меры предосторожности, пассажиров лайнера отправили в аэропорт Гаваны имени Хосе Марти, откуда четырьмя специальными рейсами они доставлены в Великобританию.

Стоит отметить, что пассажиры круизного лайнера, а среди них граждане почти двух десятков стран мира, с большой радостью встретили решение кубинских властей о возможности стыковки лайнера. Вот что пишет пассажирка Антея Гатри на своей странице в Facebook: «Могут ли все мои друзья поднять бокал за Кубу и помнить, что, когда никто не позволил нам высадиться, Куба пошла нам навстречу? Любви всем, кто следит за нашим великим приключением!. Честно, я залита слезами от этой доброты. Они заставили нас чувствовать себя желанными. Спасибо Кубе за то, что она открыла наши сердца, мы никогда не забудем этого. Спасибо, спасибо, спасибо".

Напомним, что накануне кубинские специалисты прибыли в Венесуэлу для помощи братскому народу Боливарианской Республики в проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных против распространения новой коронавирусной инфекции. А уже через несколько часов другая группа кубинских медиков вылетает в Никарагуа по просьбе властей этой страны.

Кубинская медицинская бригада имени Генри Рива готова оказать помощь нуждающимся странам на фоне выявления новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

Бригада имени Генри Рива была создана в 2005-м году по инициативе Фиделя Кастро. Цель бригады – оказание медицинской помощи странам мира, пострадавшим от различных природных катаклизмов и эпидемий. С момента создания бригады тысячи кубинских врачей и медицинских сестёр эффективно и самоотверженно оказывали медицинскую помощь и ликвидировали очаги особо опасных инфекций в Гаити, Эквадоре, Пакистане, Перу, Чили, Анголе..

Эпидемиологи бригады Генри Рива прославились на весь мир при ликвидации эпидемии Эбола в странах Африки в 2014-м году, а также при ликвидации эпидемий холеры и малярии в Мозамбике в 2019 году.

https://www.tiwy.com/leer.phtml?id=5705 – цинк

В британской "Индепендент" https://www.independent.co.uk/voices/coronavirus-cruise-cuba-trump-us-covid-19-a9407846.html вовсю расхваливают Кубу (где ж вы раньше были), отмечая ее знаменитую универсальную систему здравоохранения, которая находится на уровне ведущих развитых стран и обеспечивает одну из самых высоких продолжительностей жизни в мире.

Указывается, что это лучшая иллюстрация того, что национализированная система здравоохранения более эффективна, а сама Куба действует бескорыстно и является примером для других, в том числе и для США.

Когда приперло, сразу заметили.