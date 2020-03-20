 

В лечении грыжи межпозвоночных дисков поможет коллагеновый гель

20.03.2020, 21:42, Новости дня

Во время нового исследования учеными был разработан способ, который поможет восстановлению грыжи межпозвоночных дисков.

Воспаление и боль при таком диагнозе возникают после того, как во время разрыва желеобразный материал вытекает из диска позвонка. Для устранения этой проблемы учеными был предложен двухэтапный метод. Для повторного накачивания диска специалисты предложили использовать гель гиалуроновой кислоты, а для герметизации отверстия – коллагеновый гель.

Ученые утверждают, что такой метод позволяет восстановленному диску не разрушаться и поддерживать механическую функцию.



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