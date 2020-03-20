Обилие сахара в рационе может вызвать раннюю смерть

20.03.2020, 21:42, Новости дня

Рацион, который отличается обилием сахара, может не только вызывать ожирение и обезвоживание, но и быть причиной преждевременной смерти.

Эксперимент на мухах показал, что избыток углеводов вызывает накопление мочевой кислоты, являющейся конечным продуктом расщепления пуринов, которые входят в состав ДНК. Эта кислота склонна к кристаллизации, что может быть причиной образования камней в выделительной системе. Нарушения в метаболизме пуринов, которые возникли по причине обилия сахара, уменьшают продолжительность жизни насекомого.

Употребление большого количества сахара человеком вызывает ухудшение функции почек и повышение уровня пуринов в крови. Появлению почечных камней и подагры способствует накопление мочевой кислоты.