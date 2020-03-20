 

Мнение: О гречневом безумии в отдельно взятой столице

20.03.2020, 21:40, Разное

Давным-давно, ещё в позапрошлом веке тогда малоизвестный газетный репортёр Владимир Гиляровский купил у лоточника гречневых пирогов, набросал их в Патриарший пруд и стал наблюдать за реакцией простонародья. А потом тиснул в газетку жареный материалец с кликбейтным заголовком «Грешники в Патриаршем пруду».

Тираж разлетелся…

И сейчас гречка в героях дня.

Вместе с туалетной бумагой.

Это, конечно, даёт колоссальный простор для фантазий различным наблюдателям за человеческой природой. Но сейчас речь не о них, а о фактах. Которые таковы.

Каково, а?

Там внутри – золотые ядрицы?

Ладно, это всё же ценник за дюжину пачек, хотя сходу не понять. Но всё равно #цены уже на треть выше, чем с месяц назад. А если вспомнить былое…

И вот тут возникает загадка, над разрешением которой сломали бы головы даже Эйнштейн с Перельманом. Известно, что крупнейшим производителем гречихи в мире является Россия. То есть, товар, в отличие от риса, целиком отечественный. На который валютные курсы должны влиять слабо априори. Как и туалетная бумага, кстати, которую также производят в России, из российского сырья. Причём оба этих предмета потребления имеют вполне естественный ограничитель максимальной потребности. Потолок спроса, проще говоря.

Так вот вопрос: почему именно пипифакс и греча стали символами потребительского ажиотажа 2020 года?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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