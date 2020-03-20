 

Тюменские аграрии готовы обеспечить регион продуктами в период карантина

20.03.2020, 21:30, Новости дня

Аграрии Тюменской области готовы обеспечить регион продуктами в период мер по коронавирусу. На складах запасено до второй половины мая. В это время в город начнут поступать партии капусты, моркови и другой продукции свежего урожая.

Первый шаг на пути к магазину — это сортировка. К весне, традиционно, брака становится больше — влажность и время года. Не выброшенное отправляется на фасовку, там формируют пакеты с определенным количеством килограммов и стандартные торговые сетки.

За последнюю неделю спрос вырос примерно на 20 процентов, рассказали ГТРК "Регион-Тюмень" фермеры. Сказывается эпидемическая ситуация, но не критично. Даже, если запросы потребителей увеличатся вдвое, запасов хватит, чтобы всех накормить и сохранить ценовую политику.

Теплицы работают круглогодично. За счет них на местных прилавках всегда есть салат, травы и разных сортов помидоры. Конечно, объёмы продаж в разы меньше, чем у поставщиков картофеля, но для местных нужд этого достаточно.

Текст:

ГТРК "Регион-Тюмень"



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / В банках РФ зафиксирован резкий рост нарушений информбезопасности

08.02 / “Бостон”, “Калгари”, “Эдмонтон” и “Флорида” встали в очередь за Ковальчуком

27.02 / В Турции заявили о переговорах с Россией для открытия неба над Сирией для беспилотников

23.02 / Трамп хочет лично подписать соглашение с талибами

08.02 / Мир столкнулся с нехваткой средств индивидуальной защиты в связи с новым коронавирусом – ВОЗ

04.02 / Опять постановка. Минобороны РФ предупредило о провокации “Белых касок”

05.02 / Суд отказал в психиатрической экспертизе родителей, пять лет не забирающих ребенка из больницы

07.02 / Дипломат рассказал об особенностях отдыха россиян в Турции

05.03 / Агрессия Анкары вынуждает российских продавцов скрывать на продуктовых ценниках страну производителя Турцию

13.02 / МВД заявило о проверке всех СМИ на пропаганду наркотиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска