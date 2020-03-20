 

Формула-1. Россиянин Шварцман представит Ferrari на виртуальном Гран-при Бахрейна

20.03.2020, 21:30, Новости дня

Российский автогонщик Роберт Шварцман выступит за итальянскую команду Ferrari в виртуальной гонке класса "Формула-1". Пилот программы SMP Racing проведет кибергонку 22 марта.

Серия гонок станет альтернативой реальным Гран-при, часть которых была отменена или перенесена на более поздние сроки из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт SMP Racing. При этом организаторы отмечают, что на результаты личного зачета и Кубка конструкторов эти кибергонки не окажут никакого влияния. Они задуманы как развлечение.

Кибергонщики будут ездить по трассе "Сахир", которая как раз 22 марта и должна была принимать Гран-при Бахрейна.

В гонках примут участие и действующие пилоты "Формулы-1", и приглашенные гонщики. Сами "заезды" будут проходить с квалификацией и гонкой, правда усеченной — всего задумано 28 кругов вместо 56, как в реальном Гран-при.

Шмарцман является лучшим пилотом младших формул по итогам сезона 2019. В минувшем сезоне он выступал в "Формуле-3".



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