Tinder найдет любовь на карантине

20.03.2020, 21:30, Новости дня

Сервис для знакомств Tinder выразил желание помочь людям, оставшимся в одиночестве из-за карантина. Начиная со следующей недели функция Passport, которая позволяет искать потенциального романтического партнера по всему миру, а не только поблизости, временно станет бесплатной.

“Мы надеемся, что вы воспользуетесь функцией Passport, чтобы виртуально перенестись из карантина в любую точку мира, – говорится на сайте компании. – Вы можете взглянуть на людей из родного города, студенческого городка или города-побратима, и найти там тех, кто сейчас испытывает то же самое. Или хотя бы выучите, как сказать ‘привет’ на другом языке”.

Акция продлится до 30 апреля. Ранее функция Passport была доступна только платно в рамках подписок Tinder Gold или Tinder Plus.

Ранее в этом месяце Tinder начал предупреждать пользователей об опасности заражения коронавирусной инфекцией. При запуске приложения появляется всплывающее окно, в котором приводится список мер по профилактике заражения. Tinder пишет: “Часто мойте руки, обрабатывайте их дезинфицирующим гелем, не трогайте лицо и старайтесь соблюдать дистанцию в общественных местах”.

По данным на 20 марта, в мире зарегистрировано свыше 242 000 случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 9800 человек скончались. В РФ зарегистрировано 253 случая заболевания, 12 человек выздоровели.

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