 

Сергей Гапликов анонсирует борьбу с коронавирусом в Коми

20.03.2020, 21:30, Разное

Согласно сведениям от пресс-службы Сергея Гапликова (ранее – глава Республики Коми) в регионе активно идет борьба с инфекцией коронавируса. Так, по результатам заседания оперативного штаба по противостоянию COVID, правительству Коми было поручено заняться вопросом изготовления защитных масок при взаимодействии с местными производителями.
Сразу после этого постановления в СМИ появилась информация, что на производстве Сосногорской швейной фабрике активирован выпуск масок, требуемых для защиты от инфекции. По словам Дмитрия Кологривого (директор фабрики), маски (а также защитные костюмы) будут в первую очередь производиться для врачей, а также работников, которые заняты дезинфекцией общественных мест массового скопления людей. Таким образом, первоочередной выпуск средств защиты будет направлен на обеспечение потребностей государственных учреждений Коми.

По информации, которой располагает Интерфакс, планируемый объем выпуска защитных масок – 30 000, комплектов для защиты – 20 000, первая партия ожидается к выпуску уже к 10 апреля. В целом же, Сосногорская швейная фабрика выпустит до 10 млн масок уже к концу апреля (общее количество костюмов планируется в районе 25 000). Кологривый подчеркнул, что за приоритеты дальнейшего распределения продукции (куда направлять в первую очередь) будет отвечать Минторг России.

Само предприятие, которое будет занято производством – специализированная фабрика с профилем – пошив рабочей фирменной одежды для организаций, задействованных в народном хозяйстве: медицина, ЖКХ, нефтяная, а также газовая промышленность, лесопереработка и лесозаготовка.

Сам процесс запуска линии по производству защитных средств от коронавируса требует от фабрики установки дополнительного оборудования, которое ориентировочно будет запущено в течение 14 дней. Объемы производства при этом увеличатся более, чем в 2 раза. На текущий момент идет процесс сертификации продукции.



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