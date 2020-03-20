Кардиологи назвали продукты, предотвращающие мерцательную аритмию

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20.03.2020, 21:30, Разное

Кардиологи рассказали о продуктах, которые помогают предотвратить мерцательную аритмию. Они советуют женщинам после 50 лет увеличить в рационе количество белковой пищи.
Эксперты в исследовании изучали информацию о более 99 000 женщин, средний возраст которых составил 64 года. Доктора отмечают, что основной частью питания респондентов был белок. Он предупреждал хрупкость костей и потерю мышечной массы.

Специалисты узнали, что для достижения еще большего эффекта количество белка в день необходимо увеличить до 58-74 г, что поможет снизить риски развития мерцательной аритмии. Данное заболевание заключается в нарушении сердечного ритма, из-за которого может произойти инсульт. Под употреблением белка подразумевается добавление в рацион питания яиц, рыбы, куриной грудки и греческого йогурта. Но стоит отказаться от фаст-фуда и мяса с высоким содержанием насыщенных жиров.



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