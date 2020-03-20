Северный флот РФ начинает испытания гиперзвукового оружия

20.03.2020, 21:30, Разное

Подводные лодки, дислоцирующиеся в северной части России, готовятся к пробным стрельбам гиперзвуковыми ракетами. Подобная информация была подтверждена вице-адмиралом Александром Моисеевым.

Главнокомандующий Северным флотом сообщил, что уже в скором времени будут выпущены первые гиперзвуковые ракеты. Определенные задачи поставлены, поэтому состав уже готовится к испытаниям.

Планируется, что выстрелы будут произведены с многоцелевой подводной лодки «Северодвинск». Находясь в подводном положении, судно выпустит гиперзвуковую ракету «Циркон». Такое оружие уже было использовано в нынешнем году. Один из самых современных кораблей военно-морского флота страны – фрегат «Адмирал Горшков» – выпустил ракету вдоль береговой линии. Дальность составила более 500 км, а сама операция проходила в Баренцевом море.

Как пишет издание «ПолитЭксперт», США уже содрогаются при виде мощи ВМФ России. Ведь гиперзвуковая ракета «Циркон» способна уничтожить мощный авианосец, будь она даже выпущена с небольшого судна.