COVID-19 в Италии. Более 600 умерших за сутки, 4 тыс. заболевших

20.03.2020, 21:25, Новости дня

За прошедшие сутки в Италии от коронавирусной инфекции скончалось 627 человек, сообщило министерство здравоохранения Италии. Это максимальные суточные потери в стране с начала эпидемии.

Общее число жертв эпидемии составляет 4032 человека.

Количество всех зарегистрированных случаев COVID-19 в стране выросло до 47 021 (+5986 по сравнению со вчерашним днем): 37 860 человек продолжают болеть (+4670 со вчерашнего дня), 5129 человек выздоровели (+729). В общее число подтвержденных случаев также включены умершие от инфекции.

Среди тех, кто продолжает болеть, 19 185 человек находятся в домашней изоляции (+4250), 16 020 госпитализированы (+263), еще 2655 человек лежат в реанимации (+157).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса, к вечеру 20 марта в мире зарегистрировано более 250 тыс. инфицированных, более 10 тыс. человек скончались.

Италия занимает первое место в мире по темпам распространения коронавируса, первое место по количеству умерших и второе место по количеству зараженных (после Китая).

С 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры. Власти закрыли все учебные заведения, магазины (помимо продуктовых и аптек), а также бары и рестораны, запретили массовые собрания, отменили почти все спортивные мероприятия. Ограничения продлятся как минимум до 25 марта.