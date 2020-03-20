Назван один из основных очагов коронавируса в Европе
20.03.2020, 21:16, Новости дня
Одним из основных очагов распространения коронавируса в Европейском союзе стал город Тироль, пишут СМИ.
Множество туристов заразились на горнолыжном курорте Пацнаун-Ишгль в Тироле, передает РИА «Новости» со ссылкой на Der Spiegel.
Более половины норвежцев и датчан заразились именно на этом курорте, утверждает издание. Также на Тироль приходится чуть меньше четверти случаев заражения во всей Австрии.
«Естественно, это катастрофа для Ишгля», – сообщил мэр города Вернер Курц.
Из-за карантина Тироль не могут покинуть порядка 1 тыс. работников туриндустрии и 20 туристов.
11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. На вечер 20 марта в мире зарегистрировано 210 инфицированных, 9 тыс. человек скончались от болезни.
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