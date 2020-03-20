Большой палец правой руки эксперты превратили в виртуальную левую руку

20.03.2020, 21:09, Разное

Ученые из Японии создали уникальный прибор, превращающий большой палец правой руки в виртуальную левую руку. По данным издания Frontiers in Robotics and AI, устройство представляет собой набор датчиков, переводящих данные о движениях в программный код.

«Моторная синхронность ранее достигалась при помощи снятия движений несколькими датчиками со всей руки. Сейчас ее можно с легкостью заменить всего одним пальцем. При помощи соответствующего программного обеспечения нам удалось добиться максимальной адаптации движений большого пальца. Также при желании можно запрограммировать все остальные сегменты руки на взаимодействие с полноценными конечностями в виртуальном пространстве», – рассказали специалисты Технического университета Тоёхаси.

Руководитель исследовательской группы Рёта Кондо отметил, что программу для синхронизации можно использовать для любых частей тела. В настоящее время технология находится на стадии тестирования, но в будущем ее планируют применять в качестве средства коммуникации для людей с отклонениями или инвалидностью.

Устройство считывания движений и программную составляющую также планируют использовать для создания протезов нового поколения. В случае успеха можно будет разработать кибернетические конечности, реагирующие на движения суставов или простые сокращения мышц.