 

Большой палец правой руки эксперты превратили в виртуальную левую руку

20.03.2020, 21:09, Разное

Ученые из Японии создали уникальный прибор, превращающий большой палец правой руки в виртуальную левую руку. По данным издания Frontiers in Robotics and AI, устройство представляет собой набор датчиков, переводящих данные о движениях в программный код.
«Моторная синхронность ранее достигалась при помощи снятия движений несколькими датчиками со всей руки. Сейчас ее можно с легкостью заменить всего одним пальцем. При помощи соответствующего программного обеспечения нам удалось добиться максимальной адаптации движений большого пальца. Также при желании можно запрограммировать все остальные сегменты руки на взаимодействие с полноценными конечностями в виртуальном пространстве», – рассказали специалисты Технического университета Тоёхаси.

Руководитель исследовательской группы Рёта Кондо отметил, что программу для синхронизации можно использовать для любых частей тела. В настоящее время технология находится на стадии тестирования, но в будущем ее планируют применять в качестве средства коммуникации для людей с отклонениями или инвалидностью.

Устройство считывания движений и программную составляющую также планируют использовать для создания протезов нового поколения. В случае успеха можно будет разработать кибернетические конечности, реагирующие на движения суставов или простые сокращения мышц.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.03 / Концертный тур Боба Дилана по Японии отменили из-за пандемии коронавируса

05.03 / Наука: Зеленые насаждения могут снизить преступность

15.02 / Юлия Ахмедова призналась в употреблении антидепрессантов и визитах к психологу

16.02 / Никола Студеный: обычаи и традиции на 17 февраля

06.03 / В Москве нашли дореволюционный сейф со следами взлома

11.02 / Королева Летиция и король Филипп с дочерьми опубликовали новые официальные портреты, которые теперь будут висеть по всей Испании

13.02 / Ирина Отиева заявила, что получает две пенсии в месяц

15.03 / Коронавирусу вопреки: Дэвид Бекхэм сыграл на опустевшем из-за пандемии стадионе с сыновьями

16.02 / Незадолго до своей смерти Анна Самохина сыграла умирающую женщину

11.02 / Стали известны новые подробности о смартфоне Realme X50 Pro 5G

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска