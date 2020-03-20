 

Анна Семенович лишилась большой суммы денег из-за коронавируса

20.03.2020, 21:09, Разное

Коронавирус сравнял в правах обычных людей и знаменитостей. У Анны Семенович сорвались гастроли, а крупный контракт был заморожен, все это привело к финансовым потерям.
Многие люди в настоящее время стараются не покидать стены родных домов, отказываются от ранее запланированных поездок и дел. Например, известная отечественная исполнительница Анна Семенович не сможет отправиться на гастроли в Казахстан, а подписанный с ней рекламный контракт заморозили на неопределенный срок.

Отсутствие работы лишит бывшую вокалисту популярной группы «Блестящие» немалой денежной суммы, которую она собиралась инвестировать в бизнес. Звезда настолько расстроилась таким новостям, что даже расплакалась. В это же время она призвала своих подписчиков не думать о негативных моментах, потому как они могут только навредить, а не помочь.

Анна Семенович не назвала точную сумму, но поделилась тем, как ей удается находиться в отличной физической форме. По ее словам, людей хорошо старит грусть, а умение смеяться и радоваться мелочам делает их моложе. Самым большим собственным плюсом она считает веселый характер. Фанаты пришли в восхищение от оптимизма российской певицы и пообещали брать с нее пример. Один из поклонников заявил, что каждое высказывание Семенович — это бальзам на душу.



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