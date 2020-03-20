 

В Риме начали устанавливать полицейские блокпосты для контроля за карантином

20.03.2020, 21:08, Новости дня

В Риме полиция начала устанавливать блокпосты для препятствования перемещения людей по городу и внутри кварталов, пишут местные СМИ.

Меру планируется ввести в ближайшие выходные на территории всего города, передает ТАСС со ссылкой на газету «Массаджеро».

До этого власти Рима закрыли все парки в огороженных и зеленых зонах, открытые площадки по-прежнему доступны для прогулок.

В свою очередь губернатор северной области Венето Лука Дзайя закрыл публичные сады и парки до 3 апреля. Он объявил о закрытии продуктовых магазинов в выходные.

Карантин действует по всей Италии с 10 марта.

Напомним, за последние сутки число заразившихся коронавирусом в Италии увеличилось на 4 тыс. 670 человек, общее число случаев заражения составило почти 38 тыс. Число жертв вируса в стране достигло 4 тыс. 32 человек.



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