 

В Польше ввели режим эпидемии из-за коронавируса

20.03.2020, 21:08, Новости дня

В Польше в связи с распространением коронавируса вводится режим эпидемии, сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

«Мы вводим режим эпидемии», – цитирует польского премьера РИА «Новости».

По последним данным, в стране коронавирус выявлен у 411 человек, шестеро из них скончались.

Ранее Правительство Польши издало распоряжение о закрытии всех государственных границ страны и запрете въезда иностранцев для предотвращения распространения коронавируса нового типа.

Читатели польской Gazeta Wyborcza выразили мнение, что закрытие Россией границ в связи с пандемией коронавируса может стать поводом для присоединения Калининградской области к Польше.



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