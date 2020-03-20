Эксперты: одобрив поправки, российская судебная система совершает самоубийство

20.03.2020, 21:07, Новости дня

Одним из главных последствий процесса изменения Конституции России, запущенного Владимиром Путиным в этом году, будет полное уничтожение остатков независимости судебной системы страны. К такому выводу пришли участники экспертного круглого стола в Вильсоновском центре в Вашингтоне, состоявшегося 19 марта и посвященного вводимым в действие поправкам в российский основной закон.

В целом эксперты видят продление полномочий Путина как главную цель производимых изменений, и эксперт Института Кеннана Максим Трудолюбов отметил, что для этого российская власть пренебрегает даже здоровьем своих граждан: «Российская реакция (на распространение коронавируса – Д.Г.) противоположна реакции Китая или Европы: президент Владимир Путин решил не переносить голосование по изменениям в Конституцию, который должен пройти в апреле… Таким образом, мы видим, что является приоритетом. Москва и нынешний президент очевидно предпочитают тот политический процесс, который они создали для того, чтобы сделать еще один срок Путина у власти легитимным, каким-либо карантинным мерам».

Григорий Вайпан, участник программы по правам человека и урегулированию конфликтов Вильсоновского центра, говорит, что пренебрежение мерами предосторожности перед лицом пандемии заметно и в работе одного из главных российских судов: «Недавно российские суды приостановили свою работу из-за коронавируса, и не проводят заседания до 10 апреля, кроме рассмотрения срочных случаев. Однако это не помешало Конституционному суду России в понедельник выработать свое мнение по поводу путинских поправок в Конституцию и одобрить все эти сложные поправки за два дня, без обсуждения и экспертизы».

Григорий Вайпан считает, что происходящее можно квалифицировать как самоубийство института суда в России: «До принятия этих поправок судьи Верховного и Конституционного суда могли быть отправлены в отставку только по решению коллег-судей, другие ветви власти не имели права принять такое решение. Конституционные судьи отстранялись от должности Советом Федерации, но тоже по запросу пленума Конституционного суда. Теперь судьи высших российских судов могут быть отправлены в отставку Советом Федерации по запросу президента. Это очень необычно, и это показывает, кто является настоящим начальником над судьями».

Вместе с поправкой, уменьшающих число судей в Конституционном суде, и другими изменениями, нововведения в основной закон выглядят, по мнению эксперта, настоящим самоубийством суда: «Это их мнение (одобрительное – Д.Г.) о поправках, которое было опубликовано на этой неделе, для них же является самоубийственным – настолько это подрывает их собственный статус и статус того суда, где они заседают, в целом. И тем не менее, они пошли на это, одобрили все поправки, хотя было несколько вариантов действий: не обязательно отказ в одобрении, но множество определенных процедурных приемов – например, заявление, что принятие решения по поправкам не находится в их компетенции».

«Это показывает, в нынешней российской системе власти все игроки, в том числе и судьи, вынуждены постоянно идти на компромисс для того, чтобы выжить. И когда вы вступаете на этот путь, конца у него уже не будет – мы видим, что российские суды все больше и больше вовлекаются в политический процесс за счет своего статуса» – считает Григорий Вайпан.

Заместитель директора Института Кеннана Уильям Померанц (William Pomeranz), уверен, что «мы наблюдаем переход от «конституции Ельцина» к «конституции Путина», потому что изменениям подвергается то, что записано в первой части Конституции, в «Основах конституционного строя», но сделано это было с помощью изменений тех статей, которые не входят в эту часть».

В частности, по словам ученого, «в статье 2 записано, что человек, его права и свободы являются главной ценностью, но через поправку в статью 67 внесено, что сохранение российского государства и его исторического единства является основной ценностью, и это уже ничем не отличается от советской и даже от царской системы права».

Уильям Померанц согласился с мнением Григория Вайпана, что поправки наносят серьезный удар по судебной системе России: «Теперь у президента серьезно расширены права, включая и право менять состав Конституционного суда».

Отвечая на вопрос Русской службы «Голоса Америки» о значении нынешних поправок в Конституцию для внешнеполитической линии России, Уильям Померанц сообщил, что ему показалось примечательным упоминание в поправках об оказании Россией помощи и поддержки соотечественникам за рубежом, а также отдельная запись о недопустимости вмешательства во внутренние российские дела: «Эти две фразы во многом и будут определять то, что Россия будет делать во внешней политике».

Ведущий дискуссии, директор Института Кеннана Мэтью Рожански (Matthew Rojansky) также поделился своими соображениями по поводу внешнеполитического курса Москвы после конституционных изменений: «Мы не увидим стратегического пересмотра в политике – притяжение к Китаю и враждебность в отношении Запада никуда не денутся, но можно ожидать каких-то тактических сюрпризов, направленных на то, чтобы не задавать повестку дня в международных отношениях, но заставлять западные страны реагировать на действия России, особенно в ее ближнем зарубежье».