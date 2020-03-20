Мнение: Избавление от иллюзий, русский апокалипсис и польза от кризиса

20.03.2020, 21:06, Разное

1. Познавательное видео от финансового аналитика Crimson Alter, в котором тот указывает на основные иллюзии начинающих инвесторов на биржевом рынке, особенно опасные в непредсказуемый и тревожный период кризиса:

https://www.youtube.com/watch?v=fdOVb7Oiep4

Нельзя не согласиться с тем, что если вы сами не будете мало-мальски разбираться в финансах, то вряд ли сможете заработать на рынке, даже если вам повезёт и вы отдадите свои средства в управление какому-либо успешному инвестиционному фонду или опытному брокеру. Во-первых, вас могут попросту обмануть, а во-вторых, скорее всего вы будете вносить и забирать деньги в неудачное время, а вовсе не тогда, когда следовало бы открывать позиции либо фиксировать прибыль.

2. Виктор Мараховский, как всегда, приводит остроумное объяснение феномену широкого распространения апокалиптической литературы о будущем России:

https://tlg.name/vmarahovsky/1538

Жанр развлекательной литературы «русский апокалипсис», столь популярный в нулевые годы и в первой половине 2010-х, в действительности был составлен из двух совершенно разных жанров. Они только казались одним – а на деле были как два разных танка: и у того и другого гусеницы, тот и другой с пушкой, тот и другой стреляют, но один наш, а другой фашистский.

Так называемый «русский апокалипсис» делился в реальности строго на следующие жанры:

1) «Психотерапия ужасом»: на читателя вываливалось всё самое жуткое, что может случиться с Россией – то есть распад государственности и захват страны чужаками, безжалостной двуногой чумой, с которой не договоришься. Далее из русского запасника появлялся некий спасительный инструмент: советская Секретная Разработка, тотальная Народная Война, иногда даже Новое Возрождающее Учение – в результате чего чужаки откатываются, и второй том уже повествует о БТР-туре полюбившегося нам героя-отмстителя по Европе и её женщинам, а третий, не вышедший в печать из-за банкротства издательства, заканчивается на развалинах Пентагона.

2) Мечта о повторной приватизации. Это тоже была своего рода психотерапия, но рассчитанная на граждан, уверенных, что Русский Апокалипсис – УЖЕ произошёл, а они опоздали набрать его ништяки. Эта целевая аудитория лопалась от ресентимента и обиды на то, что всё Украденное Народное Достояние – украдено не ими, и мечтали ситуацию переиграть.

И действительно, такое впечатление, что далеко не всех наших сограждан прельщает простая идея: спокойно жить и работать, копить денежки, делать на них крупные покупки, а также спасаться с помощью накопленной подушки безопасности от временных затруднений и кризисов.

Нет, одни хотят наступления хаоса, чтобы их мятежная душа проявила себя на полную катушку: кто-то сделается героем в тяжёлые времена, кто-то преступником, а кто-то всего лишь по-быстрому сопьётся с полным ощущением своей правоты – ибо «не мы такие, а жизнь такая». Другие же, более расчётливые ребята, мечтают поймать крупную рыбу в мутной воде кризиса и сказочно обогатиться.

Всё это мы уже проходили в 1990-е, да и в более ранние моменты нашей истории. В эпохи, когда герои и проходимцы чувствуют себя великолепно, обычные люди серьёзно страдают, а страна в целом – беднеет.

3. Тем не менее, кризисы всё же приносят некоторую пользу. Если они не слишком глубокие и если их искусственно не откладывают, то пользы может быть больше, чем вреда. Об этом напоминает профессор Александр Скоробогатов:

https://asskorobogatov.livejournal.com/45737.html

Если даже сейчас настанет полноценный кризис, в этом нет ничего апокалиптического. Индустриальное общество за двести лет своего существования всегда функционировало в режиме деловых циклов. Это значит, регулярно переживало подъемы и спады. Периодические кризисы для рыночной экономики – это как сон для человека. Время от времени мировому капиталистическому хозяйству нужно отдыхать, чтобы набираться сил и двигаться дальше с новыми силами.

Периодические кризисы – это естественный механизм созидательного разрушения всего нерационального и отжившего свой век. Таким образом, экономика сбрасывает с себя разнообразный балласт, после чего идет налегке. Поэтому подъемы после кризисов обычно идут более уверенно, а прогресс во всех областях ускоряется.

К сожалению, этот замечательный механизм работает со сбоями, за что надо поблагодарить политиков-популистов. Им нужно выигрывать выборы, а во время предвыборных кампаний кризис нарушает идиллию, создаваемую ими в своих агитационных материалах. Значит, нужно попытаться сдвинуть его сроки. Но и после выборов обычно находятся причины его отложить. Так откладывают и откладывают, пока уже традиционные методы стимулирования экономики совсем перестанут работать, как это мы уже видим сейчас.

В таких условиях кризис – облегчение, как если тебя долго тошнит да никак не получается опорожнить желудок. Вот экономика раздулась от токсинов в виде неэффективных фирм и сомнительных инвестиций, поддерживаемых на плаву лишь благодаря стимулирующей политике.