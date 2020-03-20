 

«Армянские маски от коронавируса» предложил повар-гурман

20.03.2020, 21:04, Новости дня

Хорошее питание – один из залогов победы над болезнью.

Этот повар-армянин предлагает свой варианты защитной маски – из лаваша. Точнее целый оздоровительный комплект – маска и мяско.

Шутки шутками, а хорошее питание, включающее нужные организму питательные вещества и витамины иммунитет точно укрепит, а значит и болезни обойдут стороной.

К слову для россиян в пандемии нашлась и выгодная сторона. Однако недооценивать угрозы COVID-19 не стоит. На 20 марта в России заражены 253 человека, за сутки стало на 54 инфицированных больше.

Огромный вал возмущения вызывает у россиян то, что в аптеках практически нет медицинских масок, а на дезинфицирующие средства в разы подняли цены.

Ранее стало известно, что из-за коронавируса газета “Ведомости” сменила название.

Ну а главный вопрос, который всех волнует – чего же ждать от коронавируса.



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