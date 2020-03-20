 

Владимир Путин подписал указ о выплатах пособий детям от 3 до 7 лет

20.03.2020, 21:04, Новости дня

Россияне будут ежемесячно получать за детей пособие размером 50% от прожиточного минимума.

Президент России Владимир Путин подписал сегодня указ о ежемесячных выплатах семьям на ребенка от трех до семи лет.

«Установить, что ежемесячная выплата предоставляется в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации», — говорится в указе, размещенном на официальном портале правовой информации. Установлена дата начала выплат – 1 января 2020 года. Причем президент ранее просил чиновников максимально упростить процедуру получения пособий малоимущим семьям.  Министерство труда выполнило это задание, разработав единый стандарт заявления, которое нужно подать в электронном виде.

Правда, прием начнется только с 1 июля, но получающих пособия родителей предупредили, что они получат все причитающиеся деньги за прошедшие месяцы, то есть с 1 января.

Пособие для ребенка составит 50% от прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе. В среднем по 5,5 тысяч рублей на каждого ребенка. На выплаты бюджетом выделено свыше 136 тысяч млрд рублей, напоминает РБК.

Предложение о ежемесячных выплатах этой возрастной категории детишек поступили от главы государства Владимира Путина. Впервые президент озвучил предложение в послании к Федеральному собранию. Надо сказать, что в России огромное внимание уделяется социальным программам, особенно связанных с юным россиянами. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин даже назвал самым дорогим это послание Путина.



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