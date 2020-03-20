Не всё так плохо: как человечество бьется с коронавирусом

20.03.2020, 21:04, Новости дня

Некоторые факты на сегодня 20 марта.

Новости о коронавирусе пугают: более четверти миллиона заболевших, свыше 10 тысяч погибших. Но и для оптимизма основания есть – Китай со штаммом справился, вакцина в процессе разработки. Есть и другие поводы для радости. Вот некоторые факты на сегодня, 20 марта:

Китай закрыл свою последнюю больницу с коронавирусом в связи с маленьким количеством новых случаев. Сейчас в КНР менее 81 тысячи зараженных, и это число практически не меняется уже несколько суток. За сутки в Китае появилось 39 новых больных, и всё это приехавшие из-за рубежа.

К слову Китай доказал, что коронавирус – не приговор даже для пожилых людей. В Ухане после шестидневного лечение выздоровела 103-летняя женщина.

Еще один вестник улучшения ситуации – компания Apple вновь открывает все 42 магазина в Китае.

Врачи в Индии добились успехов в лечении коронавируса с помощью комбинации препаратов: Лопинавир, Ретоновир, Осельтамивир, Хлорфенамин. Вылечив таким набором медикаментов 15 человек, индийские медики собираются предложить эти лекарства всему миру. Также в Индии доказали, что плазма от недавно выздоровевших пациентов способна лечить других инфицированных.

Специалисты Медицинского центра Эразмус утверждают, что обнаружили антитела против коронавируса.

Клиника Кливленда разработала тест на COVID-19, который дает результаты в течение нескольких часов, а не дней. Это облегчит диагностику и ускорит лечение заболевших.

Хорошие новости из Южной Кореи, где число новых случаев заболевания сокращается. На 20 марта в стране известно о 8652 зараженных. Южная Корея занимает первое место в мире по количеству тестирований и выявленных случаев коронавируса.

К 19 марта в стране сделано около 270 тысяч тестов на COVID-19. Если у жителя страны нашли коронавирус, данные о нем попадают в специальное приложение — каждый пользователь может увидеть, где находятся заражённые и избежать таких мест.

Россия стремится не отставать. Девять лабораторий в Москве будут проводить тесты на коронавирус, около 10 тысяч в день, сообщил 20 марта мэр столицы Сергей Собянин.

Ученые в Израиле планируют вскоре объявить о разработке коронавирусной вакцины. Крупные успехи в исследованиях COVID-19 делают и канадские ученые.

Биотехнологическая компания из Сан-Диего разрабатывает вакцину против COVID-19 в сотрудничестве с Университетом Дьюка и Национальным университетом Сингапура.

А российские ученые ранее расшифровали полный геном коронавируса.

Ну и конечно хорошие новости в том, что в ситуации пандемии остаются люди с несгибаемым оптимизмом и жаждой к жизни.

Ранее специалисты ФинЭкспретизы сообщили, какую выгоду от пандемии получили россияне.