 

Шел третий день карантина – мы выживали как могли

20.03.2020, 21:04, Новости дня

Не для всех самоизоляция в тягость.

Из-за коронавируса в России может начаться карантин, наподобие того, что уже действует в Италии и Испании. Москву пока только подумывают закрыть, о других городах речь не идет, но всё возможно, если COVID-19 разойдется по стране.

Ограничения пока коснулись лишь учебных заведений и массовых мероприятий. Однако уже сейчас самоизоляция рекомендуется всем, у кого есть возможность не выходить на улицу. Вариантов занять себя дома масса: фильмы, сериалы, онлайн-курсы. Многое из этого в трудные времена сделали бесплатным.

 А есть и более игривые варианты, как этот:

Не все новости о коронавирусе вселяют тяжелые мысли. На третий месяц распространения инфекции есть и позитивные сообщения. Тем более в самых трудных ситуациях находятся неисправимые оптимисты с юмором.

Тем временем в России стало на 54 больше заболевших за сутки, а премьер-министр Михаил Мишустин объявил о создании новых препаратов против COVID-19.



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