Мнение: Королева Елизавета и сломанная шея

20.03.2020, 20:54, Разное

История про невольную соперницу Елизаветы Тюдор и многочисленные отображения ее смерти (или убийства) в мировом искусстве.



Э. М. Уорд. Дадли с женой. 1856

Жил-был красавчик сэр Роберт Дадли, граф Лестер, который был другом юности королевы Елизаветы Тюдор и, когда она взошла на престол, остался при ней кавалером. Танцевал с ней на балах, кормил с ложечки мороженым и нашептывал нежности на ушко. А может и еще что.

Королева была молода, незамужняя, никаких ближних родственников у нее не имелось. Ее прямой обязанностью было поскорее выйти замуж и начать рожать.

Королева Елизавета в 1560-5 гг. Неизв.худ.



Выйти замуж ей хотелось по любви, за человека симпатичного… Дадли вот вполне подходил. Да незадача! Товарищ был уже давно женат.

Его супругу звали Эми Робсарт, никто ее в глаза не видел, потому что Дадли держал ее в далекой провинции в своем особняке, а ко двору не пускал, чтобы она глаза королеве не мозолила.

У. Йимз. Вымышленный портрет Эми Робсарт. 1870



И всем в Лондоне Дадли рассказывал, что его жена так больна, так больна! 28 лет ей всего, а такая старая развалина, вот со дня на день помрет.

Ну и действительно, пока королева Елизавета раздумывала, послать ли к черту послов с предложением руки и сердца от заморских принцев (у нее же есть ее милый Дадли!), как тут быстренько из провинции примчался гонец со словами: дамочка помэрла!

Обстоятельства смерти были подозрительными: Эми Робсарт нашли у подножия лестницы в ее доме со сломанной шеей.

У мужа было четкое алиби. Да дурное дело (нанять киллера) было в ту эпоху нехитрым и очень дешевым. Так все и стали говорить, сначала шопотом, а потом в полный голос, что Дадли убил свою жену, чтобы жениться на королеве. (С разводами тогда, хоть они официально существовали, была большая морока, да и жениться разведенному мужчине на главе англиканской церкви, коим была королева, явилось бы позором).

Более того, начали поговаривать, что и сама королева Елизавета причастна к преступлению, знала о нем. Это вообще был колоссальный плевок на репутацию, позор невероятный. В итоге королева предпочла спустить дело на тормозах: хотя красавчик сэр Роберт до конца жизни остался при ней в качестве эскорта, выходить замуж за него она отказалась. Да и вообще отказалась выходить замуж за кого-либо, зачем ей командир?

История с Эми Робсарт же повлияла на литературу и живопись. Вальтер Скотт, например, написал об этом роман «Кенилворт», Булгаков вставил Дадли в число гостей на Балу у Сатаны… Любили рисовать бедную Эми и художники. Например, они смаковали момент перед ее гибелью, как тут:

William Quiller Orchardson. Эми Робсарт на лестнице. 19 век



Есть и варианты, когда Эми Робсарт уже толкнули (или она споткнулась о привязанную бечевку на лестнице, прямо как у Агаты Кристи). И ее тело валяется на полу.

William Frederick Yeames. Эми Робсарт. 1877



На предыдущей картинке можно разглядеть свидетелей, а вот здесь нет никого.

by Peter Jackson



Или даже так

berkshirehistory.com/kids/arobsart.html



А что же было по-настоящему?

Почитайте у меня текст: Как погибла соперница Елизаветы Тюдор: мнение современных историков

А вот тут можно посмотреть портреты женщины, на которой Дадли в итоге все-таки женился (и поохать немного над темой сублимации).