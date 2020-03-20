В Польше испугались российского «электронного колпака» для Европы

20.03.2020, 20:48, Новости дня

Россия в ближайшем будущем намерена поставить на боевое дежурство радиолокационную станцию (РЛС) нового поколения «Воронеж», которая сможет накрыть Европу «электронным колпаком», пишут польские СМИ.

«Первый радар контейнерного типа начал работать в декабре 2019 года в Мордовии, республике, расположенной в 600 км к юго-востоку от Москвы. Вторая РЛС такого типа будет поставлена на дежурство «в краткосрочной перспективе» в Калининградской области», – пишет портал Onet, передает РИА «Новости».

По данным издания, дальность обзора РЛС составляет порядка 3 тыс. километров, что позволит РФ контролировать попытки воздушных или ракетных атак.

РЛС «Воронеж» умеет обнаруживать баллистические, космические и аэродинамические объекты и крылатые ракеты. Срок службы установки может составлять до 25 лет.

В четверг сообщалось, что вторую новейшую загоризонтную РЛС «Контейнер» развернут под Калининградом. Эта станция сможет мониторить воздушную обстановку над всей Европой, включая Великобританию.