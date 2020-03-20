Магазины и рестораны закрыли в Британии из-за коронавируса

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20.03.2020, 20:48, Новости дня

С субботы в Великобритании закрываются все непродовольственные магазины, рестораны, кафе, бары, спортивные центры и другие общественные учреждения, сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

«Нам нужно усилить меры, о которых было объявлено в понедельник. Нам нужно держать людей по отдельности… Поэтому мы просим все пабы, кафе, ночные клубы, рестораны закрыться сегодня вечером и не открываться завтра. То же самое мы просим сделать спортивные клубы и спортзалы», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее в Париже в связи с коронавирусом власти ужесточили условия всеобщего карантина и приняли решение закрыть все набережные Сены, а также эспланаду Инвалидов и Марсово поле перед Эйфелевой башней.



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