 

Онищенко рассказал об улучшении ситуации с коронавирусом в Китае

20.03.2020, 20:45, Разное

Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что Китаю удалось справиться со вспышкой коронавирусной инфекции. По словам академика, власти Поднебесной вовремя приняли “жесткие и решительные административные меры”, передает агентство “Интерфакс”.

Онищенко также обратил внимание, что Италия опередила Китай по числу жертв заболевания. Эксперт связывает это с тем, что в европейской стране система здравоохранения находится в “непотребном состоянии”.

В итальянских больницах не хватает мест для зараженных. Кроме того, там наблюдаются проблемы с оборудованием, в том числе нехватка аппаратов для искусственной вентиляции легких, сообщает ToDayNews Ufa.



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