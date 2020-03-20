 

“Протирай спиртовой салфеткой”: жена обратилась к Леве “Би-2” из эпицентра коронавируса

20.03.2020, 20:45, Разное

Известно, что во время пандемии коронавируса массовые мероприятия отменили. Свои концерты пришлось перенести многим артистам. Например, недавно об этом сообщила группа “Би-2”. Но расстраивать себя и поклонников они не стали. Коллектив сразу придумал альтернативу: провести онлайн-концерт.

Трансляция состоялась 20 марта в социальных сетях. В перерывах между выступлениями члены группы общаются и делятся различными историями.

Так, Лева рассказал, что его жена сейчас находится в Испании, где тысячи людей болеют из-за коронавируса. Супруга дала ему напутствие перед концертом.

“Лева, ты там микрофон главное протирай спиртовой салфеткой!” – сказала она.

Стоит отметить, что артисты во время съемки концерта разместились максимально далеко друг от друга. Видимо, проявляют осторожность не только с посторонними людьми.

Барабанщик коллектива предпринял двойные меры защиты – надел маску. “Он у нас вообще ипохондрик”, – сказал Лева.

Концертные фотографы, которые из-за коронавируса остались без работы, в социальных сетях устроили флешмоб. Они выкладывают снимки, как фотографируют мониторы. При этом на экране идет онлайн-концерт “Би-2”.

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