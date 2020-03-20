От I AM Studio до Tegin: лукбуки новых коллекций российских дизайнеров

20.03.2020, 20:44, Разное

I AM Studio

Новая сезонная коллекция I AM Studio посвящена женщинам – во всех их романтических и не очень ролях. В капсуле вы найдете вещи, которые не затмят индивидуальность, а выгодно подчеркнут ее: одежду, способную поднять настроение и раскрыть характер своей героини. Капсула наполнена буйством красок и пестрит деликатными отсылками к моде 70-х. Природные цвета – от натуральных землистых до насыщенных ярких оттенков солнца и моря – определяют палитру сезона. Спокойные цвета пробуждающейся природы, такие как молочный и песочный, мятный и фисташковый, создают идеальный противовес ярким цветам и рождают интересные сочетания. Фурнитура – тоже натуральный элемент, она вторит окраске природных минералов с прожилками малахита и многогранным цветовым спектром агата. Силуэт героини – женственный и элегантный, что читается в приталенных жакетах, ультра-облегающем крое и корсетных вытачках. Феминный силуэт встречается с объемным оверсайзом с мужского плеча. И как не назвать этот прием самым любимым и “выгодным” в игре контрастов и поиске баланса. Так, яркий неон и нежные пастельные оттенки, новая утилитарность и трикотаж, актуальный атлас и кожаный тотал-лук стали ключевыми элементами сезонной коллекции. Вместе с многочисленными вариациями жакетов, английских тренчкотов и пальто с боковыми разрезами можно допустить неосторожность и попасть во все стрит-стайл отчеты.

Tegin

На создание осенне-зимней коллекции 2020/2021 дизайнера Светлану Тегин вдохновила ее дебютная работа в кино. Женственные и элегантные силуэты отражают погружение дизайнера в историческую реальность первой половины прошлого века. Жаккард, шелковистый джерси, пайетки, пушистый кудрявый и длинный ворс натурального меха играют главные роли. Прямые, приталенные и расширенные к низу модели в глубоких драматичных цветах дополнены аутентичными элементами: атласными лампасами, фрачными воротниками у рубашек, черными стеклярусными пуговицами и, конечно, перчатками.

Loom by Rodina

Осень-зима бренда Loom by Rodina наполнена неподдельным очарованием советских времен 70-х. Принты разработаны художником и дизайнером Светланой Родиной специально для коллекции – это снегири, огненно-красные ягоды рябины и розы, как будто нарисованные акварелью. Эти отголоски русского прикладного искусства позволяют не только поддаться приятной ностальгии, но и увидеть Россию, как исторически многогранную страну в области моды. Капсула выполнена в классическом красном, белом и цвете сочной травы. Вернувшиеся в моду рукава-фонарики и рюши вместе с узнаваемыми всеми советскими школьниками или хотя бы теми, кто смотрел “Электроника” и “Гостью из Будущего”, кружевными воротничками ручной вязки. Легкая, женственная коллекция со сложными декоративными элементами, такими как простеганный цветами волан или вывернутые наружу вытачки – не оставят ни одного “искателя изюминок” равнодушным.

NEROlab

Весенне-летняя коллекция NEROlab состоит из четырех капсул, каждая из которых отражает природу, набирающую силы и цвета. Начинаем с невесомых цветочных лепестков в образе длинного шифонового платья с градиентом от виноградного до сливочного и костюмов-троек в той же нежной гамме. Тема сафари развивается с терракотовыми, землистыми и древесными оттенками в знаковых моделях капсулы – тренч из контрастной двусторонней плащевки и многофункциональное платье-пальто. Море, прохлада с запахом соли, ракушки, которые отправляются из путешествий прямо на платья из вискозного трикотажа с длинным и коротким рукавом. Графичный тропический принт для самой жаркой капсулы с сицилийскими мотивами появляется на матовых хлопковых, льняных фактурах и сатиновых полотнах. Фурнитура и аксессуары сделаны из натуральных материалов – эмалированные пуговицы из кокоса и пуговицы из ракушки, ремни и декоративная бахрома из рафии.

Cocoshnick Headdress

В свежей коллекции российский бренд головных уборов демонстрирует новую интерпретацию классических силуэтов, используя исключительно экологически чистые материалы и создавая изделия вручную. Этой весной коллекция Metal была вдохновлена брутальным стилем, где свобода и независимость подчеркнута идеальной шляпой. Геометрические формы Romb, Kanotie и Fedora дополнены металлическими элементами: гвоздями, цепями (очень элегантными, кстати), люверсами и карабинами. Вневременной берет выполнен из натуральной замши и представлен в горчичном и нюдовом цветах. Новый маст-хэв сезона – модель с говорящим именем Lampa с удлиненными опущенными полями. Цветовая палитра построена на канонических контрастах, сочетая молочный белый, серый и бежевый с классическим черным.

Alexandra Talalay

В марте 2020 фэшн-сообщество получит возможность написать свою историю с запускаемым Александрой Талалай одноименным брендом Alexandra Talalay. После обучения в Instituto Marangoni (Милан) и в Британской высшей школе дизайна (Москва) Александра попала в состав лучших выпускников и получила возможность принять участие в Mercedes-Benz Fashion Week Russia 2018. Кроме потрясающей дебютной коллекции бренд удивляет своим оригинальным подходом к разумному потреблению, планируя создавать новую капсулу из 10-12 моделей каждый месяц, дабы избежать перенасыщения выбором, постоянно меняя ассортимент. При этом марка вступает в ряды экологически ответственных производителей, используя преимущественно натуральные ткани и добавляя лишь небольшое количество эластана, который поможет изделиям держать форму и быть более приятными к телу. Дебютная коллекция – это готовый капсульный гардероб или, как любит говорить Александра, “чистый холст” в цветах от бежевого до коричневого, от серого до черного. Монохромные образы визуально вытягивают силуэт, а oversize и свободная посадка не сковывают движений. Вещи не акцентируют на себе внимания, позволяя делать ставку на внешность и природную красоту. Дизайнер создает вечный стиль на грани полного минимализма без яркого выделения модных тенденций для любого возраста и любых взглядов.

Текст: Анастасия Левит