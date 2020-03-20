Чулпан Хаматова: “В моем детстве было много любви, и сейчас мне кажется важным ее отдавать”

20.03.2020, 20:44, Разное

“Я просто не могу спокойно жить, зная, что кому-то нужна помощь, а все от него отвернулись и он бьется со своей проблемой один. Мне некомфортно от этого, я плохо себя чувствую”, — говорит Чулпан Хаматова. Бороться с состоянием дискомфорта актриса начала в 2006 году, когда вместе с коллегой Диной Корзун основала фонд помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями ”Подари жизнь”. Жизнь с тех пор не стала спокойнее, но насыщеннее — точно. А также привела в ее мир множество новых людей, “путеводных звезд”, как зовет их сама актриса.

Собрать всех этих единомышленников вместе планировалось 6 апреля на исторической сцене Большого театра: на крупнейшем благотворительном гала-концерте Viva la Vita, организованном с подачи Чулпан. К сожалению, из-за распространения по всему миру вируса COVID-19 и запрета на проведение больших собраний мероприятие пришлось перенести на неопределенный срок. При этом проделанная организаторами работа впечатляет. Среди заявленных участников события — балерина Диана Вишнёва, оперная певица Анна Горячёва и режиссер Кирилл Серебренников, а ведущими должны были стать сама Хаматова вместе с попечителем фонда Риналем Мухаметовым. “Риналь — человек с огромной душой и большим желанием помогать, — уверена Чулпан. — Ему не все равно, в каком мире мы живем. Мне кажется, это вообще отличительная черта молодого поколения — такая осознанность”.

А как вы относитесь к тому, что благотворительность для того же молодого поколения становится трендом?

Я мечтаю о том, чтобы благотворительность становилась нормой, обычным делом для большинства людей. Это должно стать таким же привычным понятием, как оплата квитанций за ЖКХ, оформление подписки на сервис с сериалами или ежемесячная автоматическая плата за Интернет. В этом же ряду может и должно быть списание пожертвования в тот или иной фонд или сразу в несколько фондов. 500, 300, 100 рублей — неважно. Важно, что раз в месяц вам приходит уведомление о том, что деньги списаны, и вы чувствуете свою причастность к тому, что мир стал чуточку лучше.

Имеет ли значение, по какой причине человек решает начать перечислять деньги в Фонд: ради поддержания имиджа или от бескорыстного душевного порыва? Или важен результат, а не побуждение?

Мне кажется, совершенно не важна мотивация. Кто-то это делает, потому что его кумир показал пример и сказал, что это круто. Кто-то — потому что пережил личную историю, а кто-то потому что просто по-другому не может: не может жить спокойно, зная, что, например, дети умирают без лекарств.

Почему, на ваш взгляд, у людей существует потребность помогать? Причем часто это делают те, кому самим не помешала бы помощь.

У всех очень разные причины. Но мне хотелось бы, чтобы это было доведено до автоматизма. Не рассуждать и философствовать, почему так важно проявлять милосердие, а просто сделать это нормой. Как в Европе и Америке, где благотворительность — часть жизни, начиная с детского сада. Да, действительно, зачастую помогают люди совсем не богатые. Наверное, потому, что они, как никто другой, знают, как важна поддержка, поэтому так хотят подставить свое плечо. У нас очень много пожертвований по 100, 300, 500 рублей. Вообще больше 70 процентов от всех пожертвований в фонд приходят от физических лиц, которые переводят вот такие небольшие суммы.

О деятельности фондов существуют некоторые заблуждения. Например, что это помощь со слезами на глазах, неизменно скорбная. Но на фотографиях с ваших мероприятий лица людей, которые счастливы…

Это заблуждение очень мешает развитию благотворительности. Мы недавно задумались, что в русском слове “жертвовать” уже заложена какая-то проблема: вам нужно чем-то пожертвовать, чтобы помочь. Но это совершенно не так, сейчас благотворительность на таком уровне, что жертвовать уже давно не нужно ничем, даже чашкой кофе! Знаете, это такой самый частый прием — объяснять людям, почему нужно помочь: “Для вас — одна чашка кофе, а для больных детей — шанс выздороветь”. Ужасно все эти манипуляции не люблю и считаю, что заниматься благотворительностью можно без жертв, не отрекаясь от ежедневных привычек и предпочтений. Благотворительность сейчас — это не только легко и просто, когда придуманы уже все механизмы: от ежемесячного электронного списания до мобильного приложения, это, вы правильно заметили, еще и про радость. Огромную радость быть частью сообщества людей, которые думают так же, как ты, и которые, каждый своим вкладом, меняют систему. Да, в нашем деле бывает горе. Бывает, что ребенка не удалось спасти, болезнь оказалась сильнее медицины. Но ведь мы все вместе сделали все возможное, дали шанс, подарили надежду. Притом что больше 80 процентов детей все-таки выздоравливают. И эмоции от встреч с ними, выросшими, выздоровевшими, уже замужними или женившимися, окончившими вузы, — это непередаваемое, абсолютное счастье. Чулпан Хаматова

Вы производите впечатление чело­века, который постоянно работает и далек от обыденных увлечений будь то просмотр сериалов или выходные на диване… В вашем сложном графике находится время и для таких “мирских” удовольствий?

Близкие ругают меня, что я не умею отдыхать. И если еду на море, то беру с собой сценарий, не могу отключить телефон. Потому что если отпуск в театре, то в фонде постоянно что-то происходит: проблемы, которые нужно срочно решать, или новые мероприятия, подготовку к которым нельзя отложить. Мои дочки иногда затаскивают меня в спа. Арина (у актрисы три дочери: 17-летняя Арина, 16-летняя Ася и 9-летняя Ия. — Ред.) подарила сертификат на день рождения. Я с удовольствием сходила на массаж, отдохнула… Но даже на маникюре мне безумно жалко времени, кажется — этот час или два можно было потратить полезнее. Еще отдых для меня — сходить в кино или посмотреть сериал. Я, например, за одну ночь посмотрела “Чернобыль”. Но это больше даже профессиональная необходимость: когда можно соединить полезное с приятным. Мне нужно быть в курсе того, что происходит, черпать вдохновение. Так что я не делю жизнь на работу и отдых. Все, что я делаю, приносит мне счастье, ведь это путь, который я сама выбрала.

Кто сегодня входит в круг ваших единомышленников?

Огромная команда фонда. Например, врачи, мои путеводные звезды, я иду за ними, восхищаюсь ими, учусь у них. Друзья и семья — и все равно это люди, так или иначе связанные с фондом. Еще есть люди-­камертоны: Юрий Норштейн, Михаил Горбачев, Юрий Шевчук. Я считаю, что мне, нам всем, повезло быть их современниками. Недавно подружилась с певицей Манижей: мои дочки познакомили меня с ее музыкой, я влюбилась и захотела познакомиться лично. А свел нас, как всегда, фонд — Манижа с музыкантами приехала выступать на мероприятие для детей. Как в случае с Риналем, так и с Манижей, которая, кстати, тоже стала амбассадором фонда, — эти молодые ребята дают мне надежду и вдохновляют. Они талантливые, бескорыстные, горящие желанием что-то менять, они изобретают новый язык, творят новый мир. В конце 2019 года актер «Гоголь-центра» и звезда фильма “Притяжение” стал попечителем фонда “Подари жизнь”. “Эта новая роль для меня — то, что мотивирует двигаться дальше”, — говорит Риналь

Можно ли сказать, что благотворительность разделила вашу жизнь на “до” и “после”? Что из этой жизни в связи с вашей деятельностью отсеялись какие-то люди?

Конечно, раньше моя жизнь была ограничена профессиональными темами и интересами, я общалась исключительно с людьми театра и кино. С появлением фонда мир для меня стал многограннее – я познакомилась с врачами-подвижниками, родителями наших детей, у меня было и есть несколько очень важных для меня дружб с детьми, которые лечились. Я узнала про людей много нового: прежде всего то, какое огромное количество людей способы любить незнакомых им детей и помогать им. Конечно, кто-то отсеялся. Но это были не какие-то болезненные ситуации, а естественный процесс – я постоянно говорю про фонд, я этим живу, поэтому интересы с некоторыми людьми просто разошлись.

Почему даже такое дело, как помощь больным детям, может вызывать ненависть? Откуда столько агрессии?

Не думаю, что именно помощь детям становится поводом для ненависти. Скорее желание найти подвох в любом действии человека, с позицией которого не согласен. Люди, которые пытаются увидеть какие-то корыстные интересы в моих действиях просто потому, что они не согласны с моей позицией, почему-то проецируют свою ненависть на фонд. Почему сейчас так много агрессии? Сама часто об этом думаю. Может быть, потому что такая повестка в СМИ? От наших политиков? Нам все время пытаются навязать образ врага, поделить всех на “свой-чужой”. Поэтому, к сожалению, и в понимании многих людей существует только “черное” или “белое”: если позиция неприемлема, ты враг, а значит, можно тебя травить.

В некоторых интервью вы говорили, что работа в фонде постепенно затмила вашу работу как актрисы. Когда-нибудь жалели об этом, хотели изменить такое соотношение?

Не думаю, что затмила. Бывают разные периоды в жизни – когда есть интересные театральные и кинопроекты, и репетиции и работа на площадке занимает большую часть моей жизни, тогда и фонд отходит на второй план. Когда есть перерыв в съемках, я стараюсь успеть осуществить максимальное количество проектов по фонду.

Глядя на вашу фильмографию, невольно приходишь к выводу, что жизненные принципы и ценности ваших героинь все чаще перекликаются с вашими собственными: Елизавета Глинка из фильма “Доктор Лиза”, Зулейха из сериала “Зулейха открывает глаза” (проект в марте выходит не телевидении), которая понимает, что любовь победит все… Такие роли – стечение обстоятельств, удача или результат четких критериев, согласно которым вы выбираете проекты?

Стечение обстоятельств! Я, как любая актриса, люблю многогранные роли. Мне, наоборот, не нравится, что мне постоянно присылают сценарии, где я должна играть героиню, которая всех спасает, лечит, жертвует собой. В этом смысле Зулейха совсем про другое. Мне было интересно понять ее трансформацию — как эта девочка, которая была уже совсем не девочкой, но жила абсолютно инфантильно, по указке, плыла по течению, превращается в сильную женщину, которая борется за свою жизнь, свои интересы и достойно переживает все сложности. А Лизу мне было интересно показать живым человеком, у которого, как и у всех нас, есть свои недостатки, а ещё было интересно разобраться, откуда в ней был такой азарт помогать абсолютно незнакомым ей людям.

Как возникла идея ввести ваш фонд в культурный контекст и организовать концерт?

А это к нашему с вами разговору о том, что благотворительность это не про страдания и манипуляцию на чувстве вины. Нам нравится, когда в фонд люди приходят через какие-то классные, красивые, интересные поводы и мероприятия. Такое переплетение разных сторон жизни: вот есть талантливые артисты, и они выступят на концерте, а вот есть дети, которые оказались в беде, и им нужна помощь, — все это наша жизнь, все это может сосуществовать вместе.

Легко было договориться с Большим театром и привлечь таких персон, как Кирилл Серебренников и Диана Вишнёва?

Легко! И это то, от чего у меня до сих пор мурашки по коже! Каждый раз, когда я прошу о чем-то таких талантливых, занятых людей с мировым именем и слышу в ответ сразу же уверенное “ДА”, я замираю от счастья. Конечно, все отказались от гонораров. Более того, рьяно, с такой отдачей включились в процесс подготовки. Столько творческой энергии направлено на организацию этого концерта, что я уверена: это будет незабываемый вечер!

Ваш концерт называется Viva la Vita — “Да здравствует жизнь”. Что помогает чувствовать жизненный ток вам?

Я учусь тому, чтобы радость и, как вы говорите, “жизненный ток” давало мне все, что меня окружает, стараюсь замечать любые мелочи. Началась весна, у нас дома на подоконнике распустилась веточка березы. Сейчас мы с вами говорим про концерт, о котором можно было только мечтать, но он состоится, потому что над ним работает потрясающая команда, а вы нас поддерживаете и рассказываете о нем читателям.

Ко мне на гастроли за кулисы недавно пришел молодой мужчина и подарил цветы. А когда-то он был нашим подопечным, и я помню его худым мальчиком в трубках, когда ему проводили химиотерапию.

Все это и двигает меня вперед. Понимание, что мы сами можем сделать мир таким, каким он нам будет нравиться.

Говорят, что эмпатия — чувство не врожденное, а приобретённое. Как думаете, что было такого особенного в вашем воспитании, что впоследствии этот показатель в вас зашкалил?

Не знаю, наверное в моем детстве было много любви. Поэтому сейчас мне кажется важным эту любовь отдавать. “Наша деятельность — не про страдания и манипуляцию на чувстве вины. Она про радость” /Чулпан/