Мнение: Коротко по Идлибу. 20.03.2020

20.03.2020, 20:40, Разное

Коротко по Идлибу.

1. Полноценное патрулирование трассы М-4 так и не началось. На трассе продолжают митинговать различные "умеренные" и "неумеренные" боевики и мешают инженерной технике турок ликвидировать импровизированные завалы и баррикады. По сути, при блокировании трассы на участке Найраб-Арима, ни о каком реальном патрулировании (ну кроме как с целью показать, что наши с турками совместно куда-то едут), речь не идет.

2. Перемирие действует частично – на некоторых участках оно соблюдается, на некоторых (там где сидит "Ан-Нусра") – нет. Тут нет ничего нового, точно также обстояли дела на фронте после Сочинской сделки. Пока "Ан-Нусру" не уберут с линии фронта, так и будет продолжаться. Так как Турция не может или не хочет этого делать, рано или поздно этим конечно займется Асад.

3. Сирийцы резонно продолжают подтягивать людей и технику, укрепляя фронт в районе Саракиба и Кафр-Набла. Также наблюдается движение войск в направлении равнины Аль-Габ, а также в горах северо-восточной Латакии. С одной стороны, САА все равно необходимо пополнять части потрепанные с зимней кампании и укреплять новую линию фронту. С другой стороны, если московская редакция сочинской сделки будет сорвана, необходимо быть готовым к переходу к наступательным операциям.

4. Турки на днях понесли новые потери – погибли два солдата, которые по официальной версии подорвались на СВУ. Так как в Идлибе эту практику используют боевики, кто-то решил отомстить Эрдогану за недостаток решимости (например, люди Джулани). С другой стороны, вполне возможно, что таким образом, турки легализуют потери, которые они скрывают с февраля, которых сейчас будут списывать под потери от действий боевиков в Идлибе, курдов в Рожаве или просто как не боевые потери.

5. МИД РФ заявил, что США хотят прямо сейчас подорвать соглашение в Идлибе. Это желание просто таки сквозит в последних заявлениях Помпео на эту тему, но как уже говорилось ранее, наиболее благоприятный момент для этого США уже упустили. Сейчас они пытаются подтолкнуть Эрдогана к разрыву сделки, суля ему ту помощь, в которой ему отказали во время интенсивных боевых действий в Идлибе.

6. Турки официально опровергли вывод своих войск из Идлиба. МО Турции заявляет, что на текущий момент процесс вывода турецких войск из Идлиба не ведется и все заявления об этом являются злостными инсинуациями. Чтобы подтвердить серьезность заявлений, турки создали еще один обсервационный пункт в центральном Идлибе. Те обсервационные пункты, которые остались в тылу у Асада и которые уже никто не грозит деблокировать силой, по-прежнему снабжаются с помощью российских военных.