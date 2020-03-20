Российские ученые начали испытания вакцины против коронавируса

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20.03.2020, 20:35, Разное

Российские ученые приступили к лабораторным испытаниям прототипа вакцины против нового типа коронавируса. О следующем этапе создания препарата сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Специалисты создали препарат на шести разных технологических платформах, сейчас его будут тестировать на крысах и мышах. В подобных исследованиях, отмечают в Роспотребнадзоре, также могут участвовать хорьки, низшие приматы и другие специальные линии лабораторных животных.

Ученым предстоит определиться с дозировкой, а также уточнить кратность и схему введения вакцины. «Без помощи лабораторных животных ученым не обойтись», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Основные разработки проводили эксперты из новосибирского вирусологического центра «Вектор», куда обычно направляют анализы для подтверждения наличия или отсутствия в организме COVID-19. Вакцину они планируют внедрить уже в четвертом квартале 2020 года.

На сегодняшний день в РФ зарегистрировано 199 случаев заражения новой инфекцией. Во всех регионах РФ ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. В страну временно запрещен въезд иностранцев, власти закрыли некоторые участки границ с многими соседними государствами.

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Источник: Новая газета



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