Мнение: «Приговор самой себе». Как я решила самоизолироваться

20.03.2020, 20:30, Разное

В Санкт-Петербурге никого не заставляют сидеть дома, но я приняла волевое решение самостоятельно отрезать себя от внешнего мира.

Добровольный карантин – это что-то вроде вынесения приговора самому себе: с сегодняшнего дня я отказываюсь от всех благ человечества, принимаю обет воздержания от ресторанов и людных мест, а на обед довольствуюсь гречей.

Дело серьезное, а гражданин я ответственный. Как думаете, с чего я начала? Не с магазина. Вообще не закупалась и решила сделать ставку на доставку. Мило, что многие заведения резко перепрофилировались и отправляют официантов к тебе домой – удобно! Ведь признать, что готовить я теперь буду сама – сложнее, чем обречь себя на заточение с кактусом.

Вернемся к тому, с чего я начала. А начала я с паники. В какой-то момент показалось, что все! Вот он конец света! Дома всего 2 рулона туалетной бумаги! Хаха.

Тоже испугались, да?

Шутки шутками, но информация из каждого утюга действительно давит. Я послушала, остановилась и поняла: панику создают фейки и надуманные выводы «экспертов-вирусологов-политиков-диванщиков». Эти новости и слухи распространяются намного быстрее, чем вирус. А хуже вируса только навязчивая идея о том, что все плохо и нас не спасти! Хаха.

Если мы говорим о том, что карантин – дело добровольное, то панике места нет. Мой выбор – продолжать жить по-прежнему, с поправкой на осторожность и соблюдение необходимых мер. Страшнее не та эпидемия, что на улицах, а та, что в голове.

Не уверена, что мой карантин продлится долго, все-таки за окном привычный мир, от которого я не хочу отказываться.

А что делаете вы?