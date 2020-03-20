На мусороперерабатывающем заводе в Москве сотрудники находят десятки икон

20.03.2020, 20:30, Разное

В столице последние несколько месяцев действует система раздельного сбора отходов, однако не все жители и гости города придерживаются правила, поэтому сортировкой приходится заниматься сотрудникам мусороперерабатывающих заводов. Рабочий одного из таких предприятий Москвы рассказал, что им в процессе отделения вторсырья иногда попадаются ценные находки, к примеру, десятки православных икон.

В процессе сортировки работники отделяют не идущие на переработку пищевые отходы и то, что не считается ценным вторсырьём. Так, стеклянные бутылки разделяются в контейнеры по цветам. То же касается пластика, картона, плёнки, бумаги, металла и прочего мусора. По словам сотрудника одного из расположенных в Москве мусороперерабатывающих заводов, нередко им попадаются дорогие работающие устройства – пылесосы, электродрели и прочее. Однако самыми неожиданными и неприятными находками для многих работников предприятия оказываются иконы, которые находят целыми партиями, сложенными в чемоданы или сумки.

Выбрасывать иконы с ликами святых считается большим грехом, поэтому на заводе складывают подобные находки, а не утилизируют. В дальнейшем их планируют раздать, а то, что останется – отнести в церковь. На данный момент обнаруженных в мусоре икон насчитывается уже около сотни, причём большая часть из них совершенно новые, информирует «ГлобалМСК».