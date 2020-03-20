Число жертв коронавируса в Италии превысило 4 тыс. человек

20.03.2020, 20:30, Новости дня

За сутки число заразившихся коронавирусом в Италии увеличилось на 4 тыс. 670 человек, общее число случаев заражения составило почти 38 тыс., сообщил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

«К сожалению, мы насчитали 627 смертельных исходов. Хочу напомнить, что они скончались с коронавирусом, а не из-за него», – отметил Боррелли, информирует РИА «Новости».

Число жертв в Италии достигло 4 тыс. 32. Накануне было зарегистрировано 427 смертей.

«За сегодня мы зарегистрировали выздоровления 689 человек, их число достигло 5 тыс. 129» , – добавил Боррелли.

Общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, превысило 47 тыс. Накануне этот же показатель составлял 41 тыс. человек.

Накануне Италия обогнала Китай по смертности от коронавируса. В мире количество заражений новым коронавирусом превысило 209 тыс. случаев, свыше 8,7 тыс. человек скончались.