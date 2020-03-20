Опубликован снимок отмененных android-смартфонов Essential PH-2 и PH-3

20.03.2020, 20:30, Разное

В свое время компания Essential сконструировала только один android-смартфон под названием PH-1. Как оказалось, в ее планах был выпуск моделей PH-2 и PH-3.

В настоящее время фирмы Essential не существует. Она представила смартфон PH-1, но больше подобных гаджетов не выпускала в связи с прекращением деятельности. Сотрудники компании трудились над сборкой иных смартфонов и лишь сейчас удалось узнать о моделях отмененных мобильных устройств. Например, в середине осени прошедшего года инсайдеры продемонстрировали Project GEM довольно необычный гаджет, который мог бы стать востребованным среди потребителей.

Теперь общественности показали, какими могли быть Essential PH-2 и PH-3. Соответствующими материалами поделился бывший сотрудник фирмы. Так, вторая модификация мало отличалась от оригинала в плане дизайна. Известно, что от нее отказались, когда она была очень близка к появлению на рынке. Аппарат PH-3 позиционировался, как бюджетный смартфон компании, но точных сведений о его технических особенностях нет. С внешним видом производитель не определился окончательно, поэтому вариантов было два. Вероятно, такая модель создавалась до завершения деятельности Essential.