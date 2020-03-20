 

США захотели отправить в Саудовскую Аравию представителя для стабилизации рынка нефти

20.03.2020, 20:30, Новости дня

США намерены отправить в Саудовскую Аравию своего представителя, пишут СМИ.

Представитель Вашингтона займется в Эр-Рияде стабилизацией рынка нефти, сообщил американский высокопоставленный источник Reuters, передает ТАСС.

Между тем представитель нефтяного регулятора США Райан Ситтон сообщил, что ОПЕК пригласил его на заседание в июне, информирует РИА «Новости».

6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. С 1 апреля сделка перестанет действовать. На этом фоне цены на нефть начали резкое падение, вслед обрушились фондовые рынки в разных странах, в том числе американские, торги на которых пришлось даже приостанавливать.



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