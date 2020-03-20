Археологи в Китае обнаружили древний металлургический завод

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20.03.2020, 20:30, Разное

В ходе раскопок в расположенной на севере Китая провинции Шаньси археологи обнаружили древнее предприятие, специализировавшееся на выплавке меди и изготовлении из неё различных изделий. Аналог металлургического завода, по оценкам специалистов, занимал огромную площадь, равную примерно 700 тыс. кв. м.
Начались раскопки около двух лет назад и уже тогда археологам удалось обнаружить под землей остатки завода с цехами для выплавки и изготовления предметов из меди. За прошедшее время раскопано около 1,8 тыс. кв. м. древнего предприятия. В числе находок учёных частицы древесного угля, медного шлака, фрагменты построенных из глины печей и другое. Наиболее интересные и значимые артефакты археологи передали в Национальный музей КНР.

Предположительно, данный металлургический завод построен в период правления в Китае династии Ся, то есть, в 2070-1765 гг. до н. э. Однако некоторые находки относятся к более позднему времени, когда страной правила династия Шан (1554-1046 гг до н. э.). Под одной из печей археологи обнаружили скелет человека, которого, согласно традициям ремесленников того времени, могли принести в жертву.



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