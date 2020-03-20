Создан датчик для быстрого анализа химического состава почвы

20.03.2020, 20:26, Новости дня

Международная команда ученых создала датчик, который может проводить быстрый анализ химического состава почвы.

По словам разработчиков, созданное ими устройство способно в режиме реального времени осуществлять проверку содержания пестицидов в грунте. Разработка позволит постоянно следить за концентрацией пестицидов в почве.

С помощью устройства специалисты смогут успешно регулировать дозу химикатов для конкретного участка.