Создан датчик для быстрого анализа химического состава почвы
20.03.2020, 20:26, Новости дня
Международная команда ученых создала датчик, который может проводить быстрый анализ химического состава почвы.
По словам разработчиков, созданное ими устройство способно в режиме реального времени осуществлять проверку содержания пестицидов в грунте. Разработка позволит постоянно следить за концентрацией пестицидов в почве.
С помощью устройства специалисты смогут успешно регулировать дозу химикатов для конкретного участка.
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