Ученые обнаружили новые виды акул

20.03.2020, 20:26, Новости дня

В западной части Индийского океана группа исследователей обнаружила два новых вида шестизубых лесопилок, которые достаточно редко встречаются.

Ученые отмечают, что пилы с шестью жабрами отличаются необычным видом, поскольку на каждой стороне имеют пять жаберных щелей. Об акулах в западной части Индийского океана пока мало информации.

По словам ученых, пилы достигают полтора метра в длину, а острые зубья чередуются по размеру. Пилы питаются кальмарами, ракообразными и рыбой. Зазубренная форма челюстей помогает им убивать добычу.