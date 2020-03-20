Ученые обнаружили новые виды акул
20.03.2020, 20:26, Новости дня
В западной части Индийского океана группа исследователей обнаружила два новых вида шестизубых лесопилок, которые достаточно редко встречаются.
Ученые отмечают, что пилы с шестью жабрами отличаются необычным видом, поскольку на каждой стороне имеют пять жаберных щелей. Об акулах в западной части Индийского океана пока мало информации.
По словам ученых, пилы достигают полтора метра в длину, а острые зубья чередуются по размеру. Пилы питаются кальмарами, ракообразными и рыбой. Зазубренная форма челюстей помогает им убивать добычу.
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