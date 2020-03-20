“Рубин” летел одним рейсом с зараженным коронавирусом волейболистом “Зенита”

20.03.2020, 20:17, Новости дня

Футболисты юношеской команды "Зенита" совершили полет из Москвы в Казань с волейболистом "Зенита" Эрвином Нгапетом, у которого накануне был выявлен коронавирус.

"После матча юношеской футбольной лиги наши игроки возвращались самолетом из Москвы в Казань. Спустя некоторое время в клуб обратились из полиции, куда был доставлен гражданин Франции, инфицированный коронавирусом, — говорится в сообщении "Рубина". — У наших игроков и тренеров взяли анализы для тестов и попросили самоизолироваться. Результаты пока остаются неизвестными. Нахождение в одном самолете с зараженным человеком не означает заражение остальных пассажиров".

Напомним, что у Нгапета коронавирус был выявлен после того, как он вернулся из отпуска во Франции. Он пожаловался на плохое самочувствие, сдал анализы, которые показали у него наличие инфекции.

29-летний Нгапет выступает за "Зенит" с 2018 года.