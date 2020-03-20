В Дагестане до смерти избили раввина

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20.03.2020, 20:17, Новости дня

Жителя Буйнакского района Дагестана обвинили в жестоком избиении раввина местной синагоги. По данным следствия, 13 марта обвиняемый напал на богослова, а спустя пять дней тот скончался в больнице, не приходя в сознание.

34-летний мужчина повздорил с раввином, будучи в гостях у еще одного местного жителя. Скандал, переросший затем в драку, случился из-за "личных неприязненных отношений", отметили в региональном управлении СК РФ.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что мужчины повздорили не из-за религиозной деятельности, а "из-за бытового конфликта".

Тем временем "Интерфакс" выяснил, что покойный, возглавлявший местную еврейскую общину, приютил у себя женщину, которой негде было жить. Она оказалась сестрой нападавшего, и конфликт произошел именно из-за этого.

Сразу после инцидента раввина увезли в реанимацию в состоянии комы, а напавшего на него задержали. В отношении злоумышленника возбудили дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ). Суд постановил арестовать обвиняемого.



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