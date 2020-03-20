 

По делу «евромайдана» на Украине появился новый подозреваемый

20.03.2020, 20:16, Новости дня

Бывший руководитель подразделения МВД Украины подозревается в незаконном препятствовании проведению 30 ноября 2013 года мирных собраний граждан на Майдане в Киеве, сообщила в пятницу пресс-служба офиса генпрокурора Украины.

«При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора следователями ГБР (Госбюро расследований, – прим. ВЗГЛЯД) сообщено о подозрении бывшему начальнику отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в г. Киеве в незаконном препятствовании проведению 30 ноября 2013 года мирных собраний граждан на Майдане Независимости в г. Киеве», – приводит РИА «Новости» сообщение Генпрокуратуры Украины.

Следователи подозревают  указанное лицо в организации незаконного препятствования проведению собрания граждан, вследствие чего «неустановленные сотрудники спецподразделения «Беркут» и военнослужащие внутренних войск МВД Украины вытеснили от монумента Независимости и памятника основателям Киева за пределы площади около 300 участников собрания, тем самым прекратив их участие в мирном собрании».

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее в Киеве провели следственный эксперимент по делу «евромайдана».



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